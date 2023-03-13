В Госдуме отреагировали на параллельный импорт товаров IKEA Депутат ГД Толмачев назвал удобным для россиян параллельный импорт товаров IKEA

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

магазин шведской марки IKEA, архивное фото

Параллельный импорт товаров шведской марки IKEA скажется на комфорте и удобстве россиян, которые привыкли к продукции компании, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментируя ситуацию Life, он пояснил, что наличие товаров зарубежных производителей отразится на качестве и цене российской продукции в пользу покупателей в связи с повышением конкуренции, а также будет стимулировать российские компании.

Главная цель — удобство людей. Время менее жесткой конкуренции для нашего бизнеса пока продолжается, но то, что ему скоро вновь придется соперничать за потребителя с крупнейшими мировыми брендами, вызывает мало сомнений. В итоге конкуренция не дает расслабляться ни нашим бизнесменам, ни заграничным, — отметил парламентарий.

По словам депутата, в этой ситуации главным остается удобство для российских покупателей. Таким образом им не придется отказываться от привычных товаров, но при этом они смогут с большим интересом ознакомиться с тем, что предлагает отечественный производитель.

Ранее стало известно, что Минпромторг расширил список параллельного импорта. Туда, в частности, были включены товары IKEA и производители игрушек Hasbro и Mattel.