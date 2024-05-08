В Госдуме предложили перенести шествие «Бессмертного полка» Депутат Лантратова предложила Медведеву перенести шествие «Бессмертного полка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шествие «Бессмертного полка» стоит перенести со Дня Победы на июль или сентябрь, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. С такой инициативой она обратилась к зампредседателю Совбеза России Дмитрию Медведеву, передает РИА Новости.

Ранее очный формат мероприятия был отменен по соображениям безопасности. Депутат предложила не отказываться от шествия, а перенести его на другую дату.

Например, на 1 июля 2024 года — неофициальный, но широко отмечаемый среди действующих и находящихся в отставке военнослужащих День ветерана боевых действий, или на 3 сентября 2024 года — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, — пояснила Лантратова.

По ее словам, летом в регионах будут проходить масштабные концертно-развлекательные мероприятия, что свидетельствует о возможности обеспечения безопасности в местах массового скопления людей. Кроме того, она предложила разрешить в рамках шествия почтить память погибших участников СВО.

До этого депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова объяснила, что акция «Бессмертный полк» сменила формат из соображений безопасности. Она подчеркнула, что мероприятия в память о ветеранах Великой Отечественной войны будут проходить и дальше, чтобы напомнить всем о подвигах советских солдат.

6 мая шествие «Бессмертного полка» прошло в Никарагуа. Участие в мероприятиях приняли более 250 человек, среди которых были представители местных властей, главы дипмиссий дружественных стран, выпускники советских и российских университетови Мадриде. В этот же день на шествие вышли жители Мадрида. Там собралось около двух тысяч человек.