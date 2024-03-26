В Госдуме отреагировали на отказ США от сотрудничества с РФ Депутат Шхагошев: отказ США содействовать РФ в области безопасности — бездумен

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление представителя Белого дома Джона Кирби, согласно которому США не будут содействовать России в сфере безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», является бездумным и безответственным, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев. По его словам, решение Вашингтона разрушает взаимодействие спецслужб.

Кирби официально разрушает взаимодействие спецслужб. Связи между спецслужбами в отношении террористических угроз — это не этикетная норма, это важное звено международной безопасности. Заявление Кирби — бездумное и безответственное, — подчеркнул политик.

Сотрудничество спецслужб США и России влияло на мировую безопасность, уточнил Шхагошев. Депутат также уследил в заявлении Кирби некий протест.

Учитывая то, что за помощью Россия и не обращалась, подобное заявление выглядит как некий протест против непринятого нами ложного следа спецслужб США в связи с терактом в «Крокусе», — констатировал член думского комитета по безопасности.

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев рассказал, что за всеми последними трагедиями на территории России, в том числе за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», стоят американское ЦРУ и британская Ми-6. По словам парламентария, западные спецслужбы поняли, что им не удастся победить в украинском конфликте, и поэтому начали использовать террористические методы.