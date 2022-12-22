В Госдуме отреагировали на назначение нового посла США в Москве Морозов: новый посол США Трейси будет работать с повесткой на ослабление России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что должность посла США в Москве давно не является дипломатической. По его словам, нового дипломата на этом посту бросят на продвижение повестки, которая призвана ослабить Россию политически и экономически, сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на утверждение сенаторами США кандидатуры кадровой сотрудницы госдепартамента Линн Трейси на пост нового посла Вашингтона в России.

Эта должность давно не дипломатическая. Это — спецпроект по фамилии Линн Трейси. И ее профессиональные знания — а они бесспорны — будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас политически и экономически, — подчеркнул депутат.

Морозов добавил, что фамилия американского посла в Москве «не имеет никакого значения». По его мнению, он должен быть обязательно русофобом и потенциальным автором «оранжевых» сценариев,поскольку других «не берут в космонавты».

Ранее американские сенаторы утвердили назначение Линн Трейси новым послом США в России. Президент США Джо Байден выдвинул Трейси на должность главы американского диппредставительства в РФ в сентябре. Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и уже работала в Москве.