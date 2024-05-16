В Госдуме отреагировали на массовое увольнение медиков в Тюменской области Депутат Леонов: конфликт в тюменской больнице требует отдельного рассмотрения

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сергей Леонов

Массовое увольнение медиков скорой помощи из тюменской больницы не указывает на глобальную проблему в сфере трудовых прав в России, поделился мнением с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. По его словам, конфликты между сотрудниками и руководством возникают часто и каждый случай требует отдельного рассмотрения.

Конфликты между сотрудниками и руководителями возникают не потому, что у нас в стране законы плохие. Поэтому я бы не поднимал в данном случае вопрос о новых законах, новой политике. Такие конфликты бывают, и не только в медицинской сфере. В каждом случае нужно разбираться конкретно, чтобы понять суть проблемы, — рассказал Леонов.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники приемного отделения и отделения скорой помощи Областной больницы № 15 в Нижней Тавде Тюменской области уволились в полном составе. По словам одного из написавших заявление врачей, такое решение приняли еще 15 сотрудников. Поводом послужил затяжной конфликт, связанный в том числе с выплатой заработной платы.

До этого пластический и реконструктивный хирург Алексей Дикарев, работавший в Кубанском медицинском университете, уволился по собственному желанию после того, как провел уникальную операцию, пришив четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо. Предложение покинуть место работы к нему поступило от руководства, так как операция была противоречивой. Сам же Дикарев уверен, что поступил правильно.