В Госдуме отреагировали на крушение «Луны-25» афоризмом об ошибках Депутат Горелкин посоветовал Роскосмосу учесть ошибки при работе над «Луной-26»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель космического аппарата «Луна-25»

Депутат Госдумы Антон Горелкин прокомментировал в Telegram крушение автоматической станции «Луна-25» афоризмом об ошибках. Он также порекомендовал Роскосмосу тщательно проанализировать ситуацию и учесть обстоятельства произошедшего при работе над следующим лунным проектом.

По поводу «Луны-25» уместно будет вспомнить мудрый афоризм «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Кстати, у него есть продолжение: «Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки». Роскосмосу нужно провести глубокий анализ всех обстоятельств происшествия и учесть их в работе над «Луной-26», — написал парламентарий.

Ранее конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин назвал две возможные причины крушения станции. По его мнению, к аварии мог привести программный сбой или неисправность в тормозных двигателях. Он также отметил, что проект несколько перехвалили.

В Роскосмосе сообщили о потере связи со станцией «Луна-25» 20 августа. По данным госкорпорации, это произошло в результате нештатной ситуации, которая помешала выполнить маневр с конкретными параметрами. Там отметили, что аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью спутника Земли.