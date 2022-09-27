В Госдуме отреагировали на готовность Тимати к мобилизации Депутат Колунов призвал Тимати выступить перед российскими военными в зоне СВО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Тимати (Тимур Юнусов)

Депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с NEWS.ru призвал рэпера Тимура Юнусова (Тимати) выступить перед российскими военными, в том числе в зоне проведения СВО на Украине, с подходящим репертуаром. Парламентарий добавил, что концерты таких звезд «помогут держать удар и побеждать». Таким образом Колунов прокомментировал заявление артиста о готовность получить повестку из военкомата и пополнить ряды ВС РФ во время частичной мобилизации.

Такие звезды, как Тимати могут выступить с концертами перед российскими военными с подходящим репертуаром, поддержать их. Это поможет держать удар и побеждать. Моральный, боевой дух наших солдат и офицеров в зоне СВО необходимо поддерживать. В период Великой Отечественной войны советские актеры и музыканты бесстрашно ездили по боевым точкам, общались с военными, исполняли свои песни. Я говорю о фронтовых артистических бригадах, о фронтовых филиалах театров, — рассказала Колунов.

Собеседник также напомнил о поездках советских и российских артистов в Афганистан и Чечню. По его словам, про таких исполнителей говорили — «они поют под пулями».

Многие советские артисты прилетели в Афганистан — и это был их вклад в поддержку воинов. Когда шли бои на территории Чечни — туда тоже выезжали десанты из артистов. Поэтому, моё мнение, Тимати как популярный исполнитель, шоумен принесёт гораздо больше пользы, если будет поднимать настроение и силу духа нашим военным именно своим артистическим талантом, — подытожил депутат.

Ранее Тимати заявил, что находится в Москве и готов участвовать в спецоперации РФ на Украине, если его призовут. По его словам, долг Родине придется отдать всем рано или поздно. Так артист ответил в соцсетях людям, которые спрашивали его о мобилизации. Он заявил, что повестку пока не получил, но не паникует при мысли о ее возможном получении и принял ситуацию.