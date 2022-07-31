В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на штаб ЧФ Депутат ГД Затулин: атака на штаб ЧФ вызывает лишь раздражение и желание реализовать цели спецоперации

Фото: vk.com/razvozhaev

Штаб Черноморского флота в Севастополе

Атака беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе вызывает лишь раздражение и желание реализовать цели спецоперации, направленные на демилитаризацию и денацификацию Украины. Запугать Россию подобными атаками Киеву не удастся, заявил первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, его слова приводит РИА Новости.

Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта — если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию, — сказал парламентарий.

Он также одобрил отмену в Севастополе праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Военно-морского флота. По его словам, нежелание руководства города и флота рисковать жизнями жителей волне объяснимо.

Об атаке беспилотника на штаб ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Первоначально было известно о пяти пострадавших, позднее их число увеличилось до шести. В штабе флота уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА.