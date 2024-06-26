В Госдуме объяснили причины роста бюджетных доходов Депутат Чаплин: изменение налогового законодательства увеличило доходы страны

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Изменение налогового законодательства и рост мировых цен на сырье поспособствовали увеличению поступлений в государственный бюджет, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, увеличение доходов по ключевым статьям позволяет правительству успешно финансировать общественные проекты и социальные программы, несмотря на наличие бюджетного дефицита.

Такой рост бюджетных доходов, наблюдаемый в 2023 году, подчеркивает важность эффективного налогового администрирования и адаптации налоговой политики к внешнеэкономическим условиям. Успешное управление бюджетными средствами позволяет не только покрывать текущие расходы и вести сбалансированную финансовую политику, но и закладывает фундамент для будущего экономического роста и повышения конкурентоспособности страны на международной арене, — отметил Чаплин.

По его словам, превышение запланированных объемов поступления НДС на внутренние и импортные товары указывает на активизацию экономической деятельности внутри страны и увеличение потребительского спроса. Это положительное явление способствует расширению налоговой базы и стимулирует развитие предпринимательства и инноваций, считает Чаплин. Кроме того, увеличение доходов от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) свидетельствует о стабильной ситуации в сырьевом секторе экономики, который остается важным источником бюджетных поступлений, сообщил депутат.

Это подчеркивает важность своевременного регулирования налоговых ставок и сбора налогов, чтобы адаптироваться к изменениям на мировых рынках и обеспечить устойчивый уровень доходов, — резюмировал Чаплин.

Ранее стало известно, что в период с января по май 2024 года в федеральный бюджет России поступило более 57 млрд рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую также называют налогом на богатство. Показатели стали больше в 1,5 раза, чем за аналогичный период предыдущего года.