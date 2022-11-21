В Госдуме отклонили поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ Комитет ГД отклонил поправки об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству отклонил ряд поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, по которым предусматривалась уголовная ответственность при повторном нарушении, передает РИА Новости. Авторами поправок выступили депутаты Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП).

Депутаты предлагали ввести наказание вплоть до лишения свободы на срок от одного года до трех лет для лиц, повторно нарушивших запрет пропаганды нетрадиционных ценностей с использованием средств массовой информации и среди несовершеннолетних. За нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием СМИ предлагалось установить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев также предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета. Позднее депутаты Госдумы решили расширить перечень запрещенной информации, включив туда материалы, пропагандирующие не только ЛГБТ, но и смену пола.