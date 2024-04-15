В Госдуме осудили ООН за бездействие в решении конфликта на Ближнем Востоке Депутат Новиков: СБ ООН десятилетиями не выполняет резолюции по Ближнему Востоку

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Резолюции ООН для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, в частности между Израилем и Палестиной, не выполняются десятилетиями, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, израильское государство совершает «жесточайшие действия» и это видит весь мир. Депутат подчеркнул, что урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке можно путем исполнения резолюции Совбеза ООН.

Прежние резолюции ООН для урегулирования израильско-палестинского конфликта не выполняются десятилетиями. Палестинского государства нет. Более того, Израиль совершает жесточайшие действия, и весь мир это видит. Россия настаивает на том, что путь урегулирования ситуации — исполнение резолюции СБ ООН, на котором сам СБ ООН недостаточно активно настаивает, — сказал Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что в ближневосточном кризисе участвуют не две стороны и к нему неспроста приковано внимание всего мира. По словам Новикова, за этим стоит целый ряд правительств. Он считает активным участником процесса США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия чрезвычайно обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке. По его словам, Москва призывает страны региона к сдержанности. Как подчеркнул Песков, РФ выступает исключительно за политико-дипломатическое урегулирование.