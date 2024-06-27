В Госдуме осудили инициативу ФССП лишить алиментщиков футбола Депутат Свищев: нельзя запрещать алиментщикам посещать футбольные матчи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нельзя запрещать должникам по алиментам посещать футбольные матчи, уверен председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев. В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что у Федеральной службы судебных приставов достаточно других ограничительных мер. Он призвал не трогать футбол и спорт в целом.

Я отрицательно отношусь к данному предложению. Странная инициатива. Мне кажется, у ФССП достаточно ограничительных мер. Не надо здесь обращать внимание на футбол и трогать его. Я думаю, ФССП есть чем заниматься и так. Я порекомендую коллегам не трогать спорт, — высказался депутат.

Свищев отметил, что Госдума занимается обратной задачей: популяризацией спорта и привлечением людей на стадионы. Как подчеркнул парламентарий, на неплательщиков алиментов есть другие механизмы воздействия.

Мы занимается ровно обратной задачей. Мы ведь занимаемся популяризацией спорта и привлечением людей на стадионы и спортивные площадки. А на неплательщиков алиментов есть другие механизмы воздействия, чтобы они исполнили свой долг, — заключил Свищев.

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