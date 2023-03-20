В Госдуме опровергли запрет на iPhone для чиновников Депутат Бессарабов заявил, что в Госдуме не рекомендовали отказаться от iPhone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил NEWS.ru, что депутатам Госдумы не рекомендовали отказаться от смартфонов iPhone. По его словам, таких предложений никто из парламентариев не вносил.

Таких предложений точно никто не вносил. Мне о них не известно, — сказал Бесарабов.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали до конца марта заменить iPhone на смартфоны других марок и работающих на иной оперативной системе. Другой источник издания заявил, что похожие рекомендации получат и региональные чиновники внутриполитических блоков.

По мнению источников, требование связано с соображениями безопасности. По их мнению, iPhone в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны Запада, чем другие смартфоны.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также сообщил, что сенаторам не рекомендовали отказаться от iPhone. Он уточнил, что перед важными совещаниями в законодатели сдают свои телефоны вне зависимости от марки.