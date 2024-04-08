В Госдуме описали шаги Запада по «отбеливанию» Киева за теракт в «Крокусе» Депутат Луговой: Запад пытается скрыть правду о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Луговой

Западные кураторы обладают информацией о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» и пытаются скрыть правду о произошедшем, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его мнению, не стоит ждать участия Запада в расследовании трагедии.

Я думаю, западные кураторы Украины обладают информацией касательно теракта в «Крокусе». Очевидным образом она указывает на причастность Киева. Прекрасно понимая, чем это может закончиться, пытаются скрыть правду. Ждать какого-либо участия с их стороны с точки зрения расследования теракта не стоит, — отметил Луговой.

Депутат подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать руководство Украины. По мнению Лугового, об этом свидетельствует двухлетняя деятельность американских и британских спецслужб по поддержке терактов, которые подготовлены и проведены СБУ и ГУР Украины.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил признать Украину террористическим государством после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, страна не имеет самостоятельности и управляется из США. Сенатор Андрей Климов считает, что США могут обнародовать новые данные о теракте в «Крокусе» в том случае, если эта информация будет выгодна тем, кто возглавит Белый дом после президентских выборов.