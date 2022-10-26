Комитет Госдумы одобрил законопроекты о борьбе с пропагандой ЛГБТ Хинштейн: комитет ГД по информполитике одобрил к принятию законопроекты о борьбе с ЛГБТ-пропагандой

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с пропагандой ЛГБТ, заявил депутат ГД Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он написал, что нижняя палата парламента рассмотрит инициативы комитета 27 октября в ходе пленарного заседания.

Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в 1-м чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Госдума на пленарном заседании рассмотрит наши инициативы уже завтра, — написал Хинштейн.

В разговоре с KP.RU депутат, который сам является одним из авторов указанных законопроектов, объяснил, что Госдума занялась этой темой именно сейчас из-за противостояния России и Запада. По его мнению, в нем заложена «цивилизационная основа».

Смотрите, на Западе натурально ЛГБТ-революция. Геев и лесбиянок демонстративно назначают на высокие должности! Американский адмирал — открытый гей, становится министром транспорта США! Не в силу профессиональных качеств, а чтобы все увидели. Или Сербия. Там во главе гей-парада (навязанного Западом) шел посол США, — заявил Хинштейн.

На вопрос о том, не увлеклись ли в РФ «поиском врагов», он ответил, что права ЛГБТ-сообщества никто не ущемляет. Речь идет о том, чтобы оно не навязывало свои ценности как норму.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений поможет защитить Россию от деградации и вымирания. По его словам, страны Запада пытаются распространять на территории РФ «тьму», которую необходимо остановить.