В Госдуме одобрили расширение списка профессий для иностранных специалистов Депутат Бессараб: список профессий для иностранцев составлен в интересах России

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Обновленный приказом Минтруда РФ список профессий для иностранных высококвалифицированных специалистов составлен в интересах России, заявила в беседе с «Парламентской газетой» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, в новый перечень вошли те специальности, в которых сегодня нуждаются отечественные компании и производители.

Это говорит о том, что Россия прежде всего преследует свои интересы. А сам трудовой рынок нацелен на удовлетворение потребностей внутреннего спроса, то есть на россиян, — подчеркнула депутат.

Согласно приказу Минтруда, существенно расширен список профессий, специальностей и должностей, на которые готовы пригласить иностранцев с высокой квалификацией. Это, в частности, инженеры-технологи по производству микроэлектроники, в сфере атомной промышленности, энергетики, автомобильного и судостроения. В перечень добавлены врачи по лечебной физкультуре и медицинской реабилитации, специалисты в сфере журналистики, культуры, искусства и кинематографии. Приказ вступил в силу 15 декабря.

По мнению Бессараб, нововведение подтверждает, что «Россия перестала заниматься благотворительностью». Парламентарий отметила, что право на гражданство, хорошие зарплаты и другие льготы получат только те, кто действительно готов работать для развития России, понимает и принимает законы страны, ее менталитет, ценности и святыни.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал как можно скорее создать государственный орган, занимающийся работой с мигрантами. По его мнению, орган, о создании которого говорил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, должен заниматься интеграцией приезжих в российское общественное пространство.