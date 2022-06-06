В Госдуме одобрили проект о наказании за призывы, подрывающие безопасность

Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до семи лет лишения свободы со штрафом до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы к подрыву безопасности России, сообщает РИА Новости. Также планируется ввести наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет за участие в военных действиях против интересов страны и штрафом до 500 тыс. рублей.

Нарушения будут наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишением свободы от двух до четырех лет. Аналогичные нарушения, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы от пяти до семи лет со штрафом от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет считаться государственной изменой, — рассказали в Думе.

26 мая группа депутатов Госдумы от «Единой России» подготовила и внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о включении в УК РФ новой статьи. Она предусматривает наказание за публичные призывы к действиям, направленным против государственной безопасности. Норма также будет распространяться на призывы препятствовать исполнению органами власти и должностными лицами полномочий по обеспечению безопасности РФ.