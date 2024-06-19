Россиянам могут ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках Комитет ГД одобрил проект ограничения доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять законопроект, регулирующий вопрос доступа к книгам иноагентов в библиотеках. Парламентарии отмечают, что в настоящее время на стендах и полках в общедоступных библиотеках такая литература размещается свободно.

Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что библиотеки Омска не стали избавляться от книг авторов-иноагентов. Портал NGS55.ru обратился в местный комитет культуры и узнал, что в городских книгохранилищах можно найти произведения восьми писателей, получивших этот статус.

Книги иноагентов не считаются запрещенными, но выдаются по особым правилам. Так, ими разрешается пользоваться лишь читателям старше 18 лет. Для подтверждения возраста библиотекари просят предъявить паспорт.

Позже депутат Госдумы Андрей Луговой призвал проводить рейды по магазинам, где продают книги писателей-иноагентов. В своем Telegram-канале он возмутился тому, что «предатели — спонсоры ВСУ, прикрываясь былыми творческими заслугами, продолжают получать барыши с продаж книг».