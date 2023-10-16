В Госдуме одобрили изменения в закон о выборах президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству признал обоснованным и своевременным внесение ряда изменений в закон о выборах президента страны, пишет ТАСС со ссылкой на заключение комитета. Палате парламента рекомендовано принять законопроект в первом чтении.

С учетом того, что <...> выборы президента Российской Федерации назначает Совет Федерации федерального собрания Российской Федерации и указанное решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным, — говорится в заключении.

О том, что депутаты Госдумы планируют переписать закон о выборах президента, стало известно в начале месяца. Профильный комитет принимал предложения и замечания к законопроекту до 15 октября.

До этого глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совет Федерации, предположительно, объявит дату президентских выборов в декабре. Он напомнил, что лидером «Единой России» является действующий президент России Владимир Путин, поэтому партия настроена участвовать в предстоящей президентской гонке.