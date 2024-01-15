В Госдуме оценят инициативу по сносу памятника «Алеша» в Болгарии В ГД внесли проект заявления относительно демонтажа памятника «Алеша» в Болгарии

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Памятник советскому солдату-освободителю (памятник «Алёша»)

Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение депутатов проект заявления палаты в связи с инициативой демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в болгарском Пловдиве. Документ размещен в базе данных Госдумы.

В проекте заявления депутаты Госдумы выражают «крайнее возмущение в связи с провокационным и циничным предложением членов муниципального совета Пловдива» о демонтаже памятника. Они призывают членов муниципального совета Пловдива приложить все усилия к сохранению культурно-исторических памятников и выражают уверенность в том, что жители не только Пловдива, но и Болгарии в целом отстоят его и сохранят память о подвигах героев победы над фашизмом.

Варварская инициатива в случае ее поддержки муниципальным советом Пловдива ляжет несмываемым позором как на самих инициаторов, так и на законодательную и исполнительную власть города и со всей очевидностью продемонстрирует неадекватность и политическую близорукость властей Пловдива, — указано в документе.

Отмечается, что юридическая комиссия городского совета Пловдива рассмотрела предложение депутатов о переносе памятника советскому солдату «Алеша». Сообщается, что от мэрии ждут официальное заключение о возможности и стоимости подобных действий.

Демонтировать памятник «Алеша» предложили депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию». Согласно их заявлению, перемещение памятника является «моральным актом», который необходимо осуществить в честь истории страны. Предложение будет рассмотрено на городском совете 17 января.

Ранее заместитель председателя Мурманской областной думы Евгений Никора предложил перевезти из Болгарии в Россию памятник советским воинам-освободителям «Алеша». По его мнению, в Мурманске всегда найдется место для памятника борцам с нацизмом. Парламентарий намерен обратиться к губернатору области Андрею Чибису, чтобы тот оказал содействие переносу монумента.

До этого в Софии разрушили памятник Советской армии по указу губернатора региона Веры Тодевой. У фигуры советского солдата спилили руку, которая держала автомат ППШ.