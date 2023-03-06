В Госдуме оценили заявление Пентагона насчет значимости Артемовска Депутат Новиков: США пытаются оправдать неудачу ВСУ в Артемовске

Фото: РИА Новости

Артемовск

Исход боевых действий в направлении Артемовска уже предрешен, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявления Пентагона США насчет стратегической важности населенного пункта. По его словам, ВСУ ждет неудача, а США сейчас пытаются оправдать будущую сдачу города.

Сама команда Зеленского очень долго говорила о стратегическом значении событий, происходящих под Артемовском. Но ясно, что исход этой операции предрешен. Вооруженным силам Украины рассчитывать здесь на успех не приходится — заявил Новиков.

Депутат напомнил, что Киев ранее подчеркивал значимость Бахмута, поэтому потеря города приведет к репутационным потерям для Украины. Он считает, что Киев вскоре перейдет от приободряющих заявлений насчет ситуации в Артемовске к оправданию того, что из города придется отступить.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. Глава Пентагона добавил, что не будет делать предсказаний по поводу того, перейдет ли этот город под контроль сил РФ, а также когда это может случиться.

До этого экс-подполковник армии США Даниэль Дэвис заявил, что после сдачи Артемовска украинские военные столкнутся с недостаточной мощью своих войск для наступления. Военный эксперт отметил, что Россия успела подготовить значительные оборонительные рубежи в регионе. По его словам, время покажет, «насколько дорого ВСУ обойдется сдача Артемовска».