В Госдуме оценили запрет для работы мигрантов в некоторых регионах Синельщиков: власти регионов должны обеспечить мигрантам равные условия труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Местные органы власти должны обеспечить нормальные рабочие условия для всех жителей, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Так он прокомментировал введенный в Самаре запрет для мигрантов работать в такси, детсадах и школах. Ранее похожие запретительные меры приняли в ряде других регионов.

Я не поддерживаю такие меры и против этого. По большому счету у нас не хватает рабочей силы, хоть мы и говорим о безработице. Это очевидно. Я полагаю, такие меры должны регулироваться законодательством. Местные органы власти должны наладить нормальные рабочие условия для всех, — заявил Синельщиков.

Власти Самарской области запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования, следует из постановления губернатора области Дмитрия Азарова. При этом в пресс-службе регионального правительства уточнили, что правоохранительным органам поручено строго следить за исполнением постановления. Запрет вступит в силу 24 февраля, местным организациям дали три месяца на адаптацию к новым условиям.

Вместе с тем в Тульской области мигрантам запретили работать в общепите и сфере торговли. В Курганской области — заниматься изготовлением продуктов для детей, работать в гостиницах, школах и магазинах. В Воронежской области закон закрыл мигрантам доступ в сферу ЖКХ.