В Госдуме оценили выводы следователей ФРГ о взрывах на «Северных потоках» Депутат Чепа назвал Киев неспособным самостоятельно взорвать «Северные потоки»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Версия немецких следователей о том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит Украина, сомнительна, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, Киев мог быть причастным к совершению этих терактов, но самостоятельно взорвать газопроводы у него не было возможности.

Украина не могла сама это сделать. Во-первых, эта зона охраняется. Там, где произошла диверсия, дежурили американские и норвежские корабли. Поэтому я уверен, что во многом кто-то просто пытается списать всю ответственность на Украину. Но теракт не мог произойти без участия США, основного выгодополучателя, — высказал уверенность парламентарий.

По его словам, Украина могла выступить в роли исполнителя этой диверсии, а не ее организатора. При этом, как подчеркнул политик, это обстоятельство не освобождает Киев от ответственности.

Это будет очередной серьезный аргумент обвинить Киев в пособничестве международным террористическим актам, что подразумевает судебное разбирательство и прочие последствия, — отметил Чепа.

Ранее французское издание Le Figaro написало, что Киев является главным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках». По информации газеты, у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников. К диверсии может быть причастна яхта «Андромеда», на борту которой следователи обнаружили следы взрывчатого вещества октогена. Фрагменты этого же вещества были обнаружены на пробитых трубах «Северного потока».