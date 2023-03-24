В Госдуме оценили введение смертной казни для гомосексуалов в Уганде Депутат Аксененко: смертная казнь для гомосексуалов в Уганде — это перебор

Фото: Ronald Kabuubi/AP/TASS

Однопалатный парламент Уганды

Введение смертной казни за гомосексуальные связи с несовершеннолетними в Уганде является избыточной мерой, заявил в беседе с «Царьградом» депутат Госдумы Александр Аксененко. По его словам, нельзя исключать вероятность судебной ошибки, а при таких законах она может привести к необратимым последствиям.

Смертная казнь, на мой взгляд, это перебор. Ведь смерть человека необратима и в случае судебной ошибки ситуацию уже будет не исправить, — заявил Аксененко.

При этом парламентарий подчеркнул, что сам выступает за полный запрет пропаганды гомосексуальности и смены пола, поскольку считает это извращением и не хочет, чтобы россиянам это рекламировали и навязывали.

Ранее в Уганде приняли закон, согласно которому открытых геев будут приговаривать к пожизненному заключению. За «отягчающие обстоятельства», такие как вовлечение несовершеннолетних в гомосексуальную активность, их будут приговаривать к смертной казни, пишет издание.

Папа римский Франциск до этого назвал законы, криминализирующие ЛГБТ, несправедливыми. Он выразил мнение, что гомосексуалов нужно принимать и уважать, а не подвергать маргинализации и дискриминации. При этом он подчеркнул, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу является грехом, но не преступлением. Папа римский предложил «сначала провести различие между грехом и преступлением» и напомнил, что отсутствие милосердия друг к другу также является грехом.