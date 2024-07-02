В Госдуме оценили возможность запрета абортов после принятия новых поправок Депутат Николаев: новые поправки не станут запретом на аборты в России

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Поправки об охране здоровья нерожденного плода не будут фактическим запретом абортов, сообщил «Осторожно Media» автор инициативы, депутат Госдумы Николай Николаев. По его словам, поправки документально подтвердят приверженность государства традиционным ценностям.

Законопроект обсуждается с осени прошлого года и уже находится на финальной стадии. Николаев отметил, что документ внесу в Госдуму в ближайшее время, когда свои подписи под ним поставят все соавторы. По его словам, речи запрете абортов в инициативе не идет.

Опыт других стран показывает, что это не так. Подобные положения есть и в других странах, есть это в том числе и в Конвенции о защите прав ребенка и матери ООН. Тут дело в другом: право на защиту здоровья нерожденного плода показывает отношение государства. А решение все равно будут принимать люди, — объяснил парламентарий.

Николаев добавил, что такая позиция государства абсолютно соответствует традиционным ценностям.

Профильный комитет Госдумы ранее порекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока для аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Министерству также предложили подготовить изменения в законодательство, согласно которым социальным показанием для аборта станет наступившая в результате изнасилования беременность.