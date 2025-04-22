В Госдуме оценили вклад Церетели в искусство Депутат Драпеко: Церетели ознаменовал целую эпоху в искусстве

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Елена Драпеко

Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала российского художника-монументалиста Зураба Церетели, который скончался на 92-м году жизни, выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметила, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников.

Зураб Церетели — это имя, целая эпоха в нашем искусстве. Он был не только замечательным скульптором, но и замечательным человеком, который объединял вокруг себя художников, проводил прекрасные выставки, — высказалась Драпеко.

По ее словам, Церетели был не только талантливым мастером, но и активным общественным деятелем. Депутат подчеркнула, что скульптор был яркой личностью и надолго останется в памяти не только художников, но и всех россиян.

Я работала с ним в комиссии Российской Федерации по ЮНЕСКО, мы неоднократно встречались. Его жалко, Зураб Константинович был яркой личностью. Он надолго останется в памяти художников и всех россиян, — резюмировала Драпеко.

Ранее скульптор Алексей Чебаненко заявил, что Церетели был настоящим мастером своего дела. По его словам, ушедший из жизни мэтр запомнится человеком большого масштаба и в душе, и в творчестве.