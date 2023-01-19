В Госдуме оценили вероятность призыва в армию с 21 года предстоящей весной Депутат Картаполов назвал нулевой вероятность призыва срочников с 2021 года этой весной

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Вероятность того, что предстоящей весной в России начнут призывать на срочную службу в армии с 21 года, «нулевая», заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, такой порядок призыва требует в первую очередь законодательного оформления.

На мой взгляд, вероятность [весеннего призыва с 2021 года в 2023-м] крайне низкая, вероятность, по сути, нулевая. Дело в том, что прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить, — подчеркнул Картаполов.

Ранее депутат отметил, что весенний призыв в 2023 году, скорее всего, пройдет по старым правилам. По его словам, пока не будет сформирован законодательный пакет, позволяющий изменить призывной возраст, правила останутся прежними и граждан, не входящих в границы установленного призывного возраста, призывать на срочную военную службу не будут.

Кроме того, Картаполов добавил, что после создания законодательной базы будут приниматься подзаконные нормативные акты — приказы министра обороны, директивы Генштаба, которые будут разъяснять порядок призыва по новым правилам и сроки переходного периода. Он подчеркнул, что на все это потребуется время.