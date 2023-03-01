В Госдуме оценили вероятность ужесточения наказания за дискредитацию ВС РФ Депутат ГД Синельщиков назвал слишком суровым ужесточение наказания за дискредитацию ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Ужесточение наказания за дискредитацию ВС РФ в виде лишения свободы до 15 лет и штрафа в размере 5 млн рублей слишком суровое, считает первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Парламентарий рассказал НСН, что на данный момент никакого законопроекта на этот счет нет и вряд ли подобные поправки будут приняты.

Сейчас же у нас есть административная ответственность за дискредитацию. Возможно, то, что есть, предлагается переложить на уголовное законодательство, усилить. Пока законопроекта никакого нет. До 15 лет лишения свободы за что? За слова? Как-то я не знаю, сомневаюсь, — пояснил депутат.

По словам парламентария, даже «уродливые слова» не должны наказываться подобным образом. Он отметил, что сам не стал бы голосовать за принятие подобной инициативы. Синельщиков также подчеркнул, что лишение свободы сроком до 15 лет сейчас предусматривается для более тяжких преступлений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что на рассмотрение внесены поправки об ужесточении наказания за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований. По его словам, поправки предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет и штрафы до 5 млн рублей.