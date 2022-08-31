В Госдуме оценили вероятность удара Украины вглубь России Депутат Чепа: не стоит принимать всерьез слова о передаче Киеву оружия для удара вглубь РФ

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Удар Украины вглубь России с одобрения США и НАТО невозможен, рассказал Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, призыв генерала США в отставке Марка Арнольда не стоит воспринимать всерьез, поскольку у него, возможно, «полная деменция».

Не надо расценивать как угрозу и реагировать на заявление отставного генерала. Мы не знаем, сколько ему лет, может, у него полная деменция и он не понимает, чего говорит. Все военные прекрасно понимают, к чему это приведет. Это же легко просчитывается и взвешивается, какие последствия будут. А последствия будут. Готовы идти на эти последствия? Нет, не готовы, — заявил депутат.

Ранее генерал США в отставке Марк Арнольд призвал Америку и НАТО передать Украине оружие, способное нанести удар вглубь России, и дать разрешение на его использование.

Алексей Чепа ранее назвал заявление вице-премьера Украины Ольги Стефанишины о возможности вступления Украины в НАТО до конца спецоперации России на территории страны глупым. Депутат считает, что в сегодняшнем положении это теоретически невозможно. По словам политика, против вступления Украины в Альянс будет выступать большое количество стран, потому что в случае ее принятия в военно-политический блок, НАТО окажется втянутым в конфликт, что приблизит мир к ядерной войне.