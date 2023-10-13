В Госдуме оценили вероятность проведения ядерных испытаний в России Депутат ГД Швыткин: Россия проведет ядерные испытания только в ответ на действия США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия возобновит ядерные испытания и будет проводить их только в ответ на аналогичные действия со стороны США, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с Lenta.ru парламентарий подчеркнул, что законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) также является ответной реакцией на поступки Вашингтона.

Сам депутат назвал данный шаг абсолютно правильным, так как он позволит обеспечить национальную безопасность России. Кроме того, США должны понять, что их действия могут иметь последствия.

США должны знать, что на их действия есть противодействие, которое имеет здравый смысл и которое сегодня актуально. Еще раз повторю, что это будет в интересах нашей страны. <...> Если США будут проводить ядерные испытания, то это приведет к ответным действиям, — заключил Швыткин.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил, что 19 октября нижняя палата российского парламента примет в третьем чтении законопроект по отзыву ратификации ДВЗЯИ. Он пояснил, что Россия остается государством-членом ДВЗЯИ, отзыв ратификационной грамоты является зеркальной мерой на действия США.