В Госдуме оценили вероятность переноса Игр дружбы Депутат Журова опровергла слухи о переносе Игр дружбы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru опровергла слухи о переносе Игр дружбы. По ее словам, Россия даже завтра может провести любые соревнования, в том числе Олимпиаду, и сделает это лучше всех. При этом парламентарий отметила, что МОК оказывает давление на спортсменов, которые хотят принять участие в Играх.

Сложностей с организацией у нас точно нет. Мы готовы завтра провести любую Олимпиаду, как летнюю, так и зимнюю, и сделаем это лучше всех. Даже лучше Парижа. Пока у меня нет информации, что Игры дружбы перенесут. Пока таких вопросов не было. Давление МОК, конечно, сильное, особенно на африканские страны, — уточнила депутат.

По словам Журовой, в адрес спортсменов со стороны МОК поступают угрозы. Она отметила, что точно не знает, чем им грозит участие в Играх дружбы, но предположила, что их могут дисквалифицировать.

Мы с пониманием относимся к тем угрозам в адрес спортсменов, которые, к сожалению, происходят от МОК. Нам бы хотелось, чтобы соревнования были представительными. Не знаю, как именно они угрожают, есть ли юридическая сила этих угроз. Это дисквалификация или что-то еще, — добавила парламентарий.

Комментатор Дмитрий Губерниев ранее отреагировал на информацию о том, что Игры дружбы могут перенести. Пожалев спортсменов, он добавил, что они, возможно, совершили ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус на Олимпиаде в Париже.