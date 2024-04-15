В Госдуме оценили вероятность перемирия с Украиной на время Пасхи Депутат Чепа: перемирие могут использовать для перегруппировки сил

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

У России есть возможность заключить с Украиной перемирие на время Пасхи, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, есть вероятность, что кто-то может воспользоваться договоренностью о прекращении огня, чтобы перегруппировать свои силы.

У нас ничего невозможного нет, возможно, и объявят. Я думаю, это было бы хорошо, если бы все договоренности исполнялись. К сожалению, получается не так. Если кто-то будет это использовать в качестве перегруппировки своих сил, это может повлиять, — объяснил депутат.

Чепа добавил, что прекращение боевых действий на время религиозного праздника важно для православных людей.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что украинский фронт может разрушиться если не со дня на день, то с недели на неделю, именно поэтому сейчас наблюдается активность со стороны Запада. Он обратил внимание на то, что сообщения о желании Запада начать переговоры с Москвой стали появляться с начала 2024 года.

В то же время в Кремле не чувствуют готовности Киева к переговорам с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация не изменилась и соответствующий запрет президента Украины Владимира Зеленского продолжает действовать.