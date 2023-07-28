В Госдуме оценили вероятность переговоров с США по украинскому конфликту Депутат ГД Чепа: Россия готова к переговорам с США по украинскому конфликту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова к переговорам с США по украинскому конфликту и ждет, когда НАТО во главе с Вашингтоном захочет пойти на диалог, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий напомнил, что США будут настроены на мирное решение по Украине только тогда, когда Киев «будет иметь хорошие позиции». По его мнению, это нужно Вашингтону, чтобы создать неудобные для России условия.

Госдеп США говорит о том, что они будут готовы к переговорам только тогда, когда Украина будет иметь хорошие позиции. На сегодняшний момент контрнаступления не произошло. Поэтому сегодня переговорный процесс, по мнению США, невыгоден для Украины, — пояснил депутат.

Чепа уточнил, что на саммите Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, украинский кризис активно обсуждается. При этом Вашингтон на данный момент не заинтересован в мирном решении конфликта, как и «не был заинтересован отвечать на вопросы по гарантиям безопасности» России до этого, подчеркнул парламентарий. Он предположил, что в США позиция изменится, когда контрнаступление ВСУ провалится окончательно.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все противоречия, связанные с украинским кризисом, должны решаться путем переговоров, однако НАТО и Украина отказываются от них. По его словам, основой конфликта стали угрозы безопасности России со стороны Североатлантического альянса.