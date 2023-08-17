Юрист раскрыл, при каком курсе доллара произойдет массовый отток мигрантов Юрист Русяев: отток мигрантов произойдет при курсе доллара 120 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовый отток трудовых мигрантов может произойти при курсе 120-150 рублей за доллар, считает юрист Илья Русяев. Комментируя ситуацию aif.ru, он уточнил, что пока что граждане СНГ видят перспективы работы в России. Кроме того, им не нужна виза, а культура страны более-менее понятна, подчеркнул эксперт. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев тем временем высказал мнение, что мигранты вряд ли решат уехать из России в случае дальнейшего роста курса доллара.

Депутат напомнил, что подобная ситуация ожидалась и в период пандемии, когда массово не работали стройки, и после начала специальной военной операции. При этом сами разговоры о вероятном отъезде мигрантов являются не более чем слухами, которые распускают национальные диаспоры с целью добиться повышения зарплат, уверен парламентарий.

Никто никуда не уедет, как не случилось этого ни в ковид, когда массово закрывались стройки, ни с началом спецоперации, когда доллар взлетал еще выше — все они приехали с надеждой остаться в России навсегда, — пояснил Журавлев.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец отмечает, что трудовые мигранты приезжают в Россию, чтобы зарабатывать и обеспечивать оставшуюся на родине семью. В связи с этим многие из них действительно могут задумываться об отъезде в связи с ростом курса доллара, уверена эксперт. Пока оплата труда мигрантов остается для них рентабельной, а некоторые работодатели готовы прибавить зарплаты, пояснила Иванова-Швец.

Сейчас некая паника отмечается у тех мигрантов, которые получают самую низкую заработную плату, работают нелегально. Они могут уехать в первую очередь. Хотя деваться им особенно некуда, — уточнила эксперт.

Глава узбекской диаспоры Москвы юрист Бахром Исмаилов ранее заявил, что половина трудовых мигрантов из Узбекистана намерена покинуть Россию на фоне падения курса рубля и, как следствие, снижения дохода. По его словам, 25% опрошенных не собираются покидать Россию, еще 25% затрудняются с выбором.