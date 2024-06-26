В Госдуме оценили увеличение госпошлины за развод Депутат Бессараб: увеличение госпошлины не уменьшит количество разводов

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Увеличение государственной пошлины за развод не повлияет на количество расторжений браков, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Как она отметила в беседе с Lenta.ru, изменение пошлины не укрепит семьи.

На мой взгляд, цель хорошая, но вряд ли она будет достигнута такими методами, поскольку те, у кого не будет средств на оплату соответствующей услуги, просто не будут разводиться. Но вряд ли они останутся при этом крепкой семьей, — объяснила парламентарий.

Депутат отметила, что такие изменения ни к чему не приводят. Как показывает история, решение не достигается запретами или увеличением стоимости, заключила Бессараб.

Ранее Министерство финансов предложило увеличить госпошлину за расторжение брака почти в восемь раз, до пяти тысяч рублей. Это коснется случаев, когда супруги без общих несовершеннолетних детей разводятся по согласию или если процесс происходит через суд.

До этого психолог Ирина Молвинская рассказала, что бытовые проблемы и разногласия становятся основной причиной распада брачных союзов. По ее словам, к таким трудностям относятся финансовый вопрос, проживание с родителями или скорое рождение ребенка.