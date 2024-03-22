В Госдуме оценили угрозу новых конфликтов вокруг России Депутат Чепа: НАТО попытается создать новые конфликты вокруг России

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Страны — участницы НАТО попытаются создать новые конфликты вокруг России, уверен депутат Госдумы Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий подчеркнул, что «вторые фронты» Альянс попробует открыть в Центральной Азии, на Кавказе и в других регионах, чтобы поссорить государство с партнерами. Он отметил, что в НАТО хотят, чтобы к России «враждебно относились все».

Мы понимаем, что все это — продолжение одной цепи. Есть страны, которые нам либо дружественны, либо занимают нейтральную позицию. Есть те, кто относится к нам враждебно. И в НАТО хотят, чтобы враждебно к нам относились все. Отсюда и антироссийская риторика, и попытки создания конфликтов между Россией и другими государствами, — пояснил депутат.

Парламентарий считает, что страны — участницы НАТО остались недовольны тем, что некоторые государства, в которые были вложены средства, не заняли антироссийскую позицию и поддержали президента Владимира Путина после переизбрания. По его словам, на Западе были к этому не готовы, поэтому будут попытки усилить экономическое и финансовое давление на Россию.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что приглашение Украины в НАТО могло бы послужить приглашением к войне с Россией. Он подчеркнул, что вопрос о вступлении Киева в Альянс сложный.