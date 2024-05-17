В Госдуме оценили требование Зеленского обеспечить ядерную безопасность Депутат Чепа: требования Зеленского ядерной безопасности — непоследовательно

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Требование президента Украины Владимира Зеленского обеспечить ядерную безопасность страны — непоследовательно, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, до этого глава Украины говорил о возможном создании грязной ядерной бомбы.

Я не пойму, какой может быть гарантия ядерной безопасности для страны, президент которой сам говорил о возможности создания грязной ядерной бомбы, — поделился депутат.

Парламентарий отметил, что у любого политика должна быть последовательность. Кроме того, политик должен выдерживать свою позицию, поэтому такие заявление Зеленского трудно комментировать, заключил Чепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет получить от стран Запада гарантии безопасности в энергетической сфере, включая ядерную. Глава государства также заявил, что украинская сторона рассчитывает на свободное судоходство в водной акватории Черного моря.

До этого стало известно, что лидеры западных стран рассчитывают убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров. Уточняется, что для этой цели государства готовят согласованные дипломатические меры. На фоне возможного развития кризиса по менее благоприятному для Украины сценарию она будет вынуждена сделать выбор в пользу переговоров.