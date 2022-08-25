В Госдуме оценили сроки проведения референдумов на украинских территориях Депутат Константин Затулин: референдумы в украинских областях могут пройти до конца года

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») в разговоре с NEWS.ru предположил, что референдумы о присоединении к России украинских областей, находящихся под контролем армии РФ, могут пройти до конца 2022 года или в начале 2023 года. По его мнению, к этому моменту Россия займет нужные для этого территории.

Мне сложно предполагать, поскольку я не претендую на лавры военного аналитика и не заглядываю через плечо верховного главнокомандующего, в его планы. Я думаю, что речь может идти о 2022 годе, может быть, о начале следующего года — вряд ли дольше, — сказал политик.

Затулин уверен, что решение не совмещать референдумы о присоединении украинских территории к России и единый день голосования — верное «не только по причине опасности для выборов в России, но и по той причине, что далеко не все вопросы решены на фоне специальной военной операции, продвижение идет медленно».

Это создает у части населения подконтрольных нам территорий Украины сомнения, неопределенность, неуверенность в будущем. Эта ситуация открывает простор для контрпропаганды, контрагитации. Мы не хотим срывать волеизъявление в этих областях, люди там должны на практике убедиться, что жизнь налаживается при новых властях, — уверен депутат.

При этом Затулин подчеркнул, что проведение референдумов так или иначе необходимо: отказ от них «может спровоцировать впечатление, что Россия вообще временно на этих территориях и сегодня-завтра их оставит, как это однажды случалось, когда мы ушли из-под Киева».

Как сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, российские власти отказались от идеи проведения референдумов на украинских территориях в единый день голосования 11 сентября. Все собеседники журналистов связали такое решение с тем, что военные еще не полностью заняли области Украины.