В Госдуме оценили шансы на возращение скифского золота в Крым Депутат ГД Шолохов назвал почти нулевыми шансы вернуть скифское золото в Крым

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шансы на возращение скифского золота в Крым практически нулевые, но ситуация может поменяться, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. До этого спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что крымские музеи направили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с передачей коллекции Украине, однако работа в международных судах для РФ сейчас затруднена.

Если бы не санкции, подобные шаги бы не принимались. Нужно абсолютно четко использовать все имеющие возможности, по крайней мере с точки зрения затягивания времени. Мы понимаем, что в нынешней ситуации совершенно очевидно, что шансы практически нулевые. Но ситуация может измениться и должна меняться. Как и все мои коллеги, я не собираюсь терять надежду, — сказал депутат.

Коллекцию скифского золота, вывезенную из крымских музеев на европейские выставки за год до вхождения полуострова в состав РФ, в ноябре 2023 года передали Украине. По словам Шолохова, вернуть ценности пытаются не только в РФ.

В подобной ситуации находятся не только крымские музеи, но и музеи Египта, Греции и других стран, из которых в свое время были вывезены ценности. У нынешних незаконных владельцев нет желания их возвращать, — рассказал народный избранник.

Суд в Нидерландах в октябре 2021 года постановил передать скифское золото Киеву. Таможенная служба Украины в ноябре 2023-го сообщала, что коллекция включает в себя 2694 кг ценностей, которые поступили в сокровищницу Национального музея.