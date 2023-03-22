В Госдуме оценили шансы на предоставление КНР военной помощи России Депутат Чепа: Китай вряд ли предоставит России военную помощь

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Китай вряд ли предоставит России военную помощь, поскольку выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, Пекину не выгодно усугубление противостояния между Москвой и Киевом. При этом Россия не испытывает необходимости в военной помощи от Китая, уверен парламентарий.

В существующей ситуации Китай вряд ли станет помогать нам оружием, да сегодня в этом и нет большой необходимости. Страна пытается выступить стороной, которая прилагает усилия для урегулирования конфликта, — заявил Чепа.

Депутат подчеркнул, что Пекин уже во многом выручил Россию. Он напомнил, что КНР оказала значительную помощь российской экономике, что не менее значимо, чем военная поддержка. Парламентарий уточнил, что торгово-экономические отношения между странами в 2022 году выросли на 30%, а главной помощью станет продолжение сотрудничества.

Продолжение развития наших отношений в таком ключе — это и есть главная помощь, — уверен Чепа.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не имеет свидетельств того, что Пекин оказывает военную помощь Москве. По его словам, в Китае понимают, что союзничество с Россией приведет к третьей мировой войне, и не спешат поставлять стране оружие.