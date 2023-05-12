В Госдуме оценили шансы Китая склонить Украину к переговорам Депутат ГД Журова: Китай мог бы сделать Украине ряд предложений, чтобы склонить к переговорам

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай теоретически мог бы сделать Украине ряд экономических предложений, которые могли бы склонить киевскую власть к началу переговоров и дальнейшему заключению мира, уверена депутат Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с Lenta.ru парламентарий отметила, что Украина при этом в большей степени заинтересована в предложении от Запада принять ее в Евросоюз.

Украину в большей части интересует Европа, страна скорее согласилась бы начать мирные переговоры в случае, если бы ее предложили, к примеру, принять в ЕС. Китай же может предложить Украине только какие-то варианты экономического сотрудничества, другие варианты представить сложно, — подчеркнула депутат.

Журова уточнила, что сотрудничество с Китаем может оказаться выгодным. Пекин мог бы предложить Киеву совместные проекты, поставку техники и оборудования на льготных условиях, чтобы помочь восстановить экономику. Она отметила, что Китай является высокотехнологичной страной и может дать Украине больше, чем она ожидает от Европы.

Политолог Александр Асафов ранее рассказал, что Китай заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине, так как это приведет к снижению санкционного давления и нормализации торговых отношений по всему миру. По его словам, это несет очевидную экономическую выгоду для КНР.