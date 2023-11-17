В Госдуме оценили рост вложений России в госдолг США Депутат Делягин: рост вложений России в госдолг США некритичный

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Двукратный рост вложений России в государственный долг США некритичный, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий подчеркнул, что до этого «вложения были мизерные», поэтому их увеличение никак не изменит политику государства.

Вы знаете, там вложения были мизерные, так что рост в два раза относительно того уровня, который был, — это небольшой рост. Это некритично, это не изменение политики, — уточнил депутат.

По словам парламентария, вложения осуществлял Центробанк, который обладает большей гибкостью, чем Минфин. Делягин добавил, что это может быть связано с девальвацией рубля: ЦБ было нужно убрать с рынка часть долларов. В связи с этим могло быть принято решение вложиться в американские государственные бумаги.

До этого стало известно, что объем вложений России в госдолг США растет третий месяц подряд. Так, в сентябре эта сумма достигла $73 млн, тогда как в августе на это был выделен $31 млн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что США скоро будет не хватать бумаги, чтобы печатать доллары для обслуживания госдолга. По его словам, Вашингтон тратит порядка $200 млн в час на это.