В Госдуме оценили решение о перемирии в зоне СВО в дни 80-летия Победы Депутат Белик назвал сильным решение перемирия в зоне СВО в дни 80-летия Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы отражает силу и готовность России к диалогу, а также ее стремление к миру, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отметил, что это позволит проверить, способны ли власти Украины выполнять договоренности.

Это сильное и благородное решение нашего президента, сочетающее в себе и жест доброй воли, и серьезность намерений России в том, чтобы прийти к завершению конфликта, — высказался Белик.

По его мнению, любое нарушение перемирия украинской стороной продемонстрирует ее неготовность к диалогу. Это будет означать, что режим выбирает путь дальнейшей конфронтации, подчеркнул народный избранник.

Владимир Путин ранее объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы. РФ считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия Киевом российские солдаты дадут эффективный ответ.