В Госдуме оценили решение Минфина поддержать онлайн-торговлю алкоголем Депутат Хамзаев: онлайн-торговля алкоголем ухудшит криминальную статистику

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Решение Минфина РФ легализовать торговлю алкоголем в интернете имеет только один плюс — пополнение бюджета, заявил в беседе с «360» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он подчеркнул, что минусом такой меры станет ухудшение криминальной и демографической статистики.

Это бытовые конфликты, аборты, разводы, смертность, преступность и так далее. Необходимости продавать спиртное онлайн нет. Алкоголь сегодня продают в каждой дыре и подворотне. Если Минфин полностью уберет спиртное из жилых многоквартирных домов, тогда, может быть, онлайн можно оставить. А так это все — просто заливаем и получаем наши города в алкоголе, — высказал мнение депутат.

С ним согласен и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он напомнил, что интернет сегодня является основным каналом сбыта алкогольного контрафакта, что приводит к отравлениям граждан суррогатами.

Не секрет, что у нас многие бутлегеры покупают пустые бутылки <...> мелкотоварными партиями, даже с подарочными коробами из-под чего угодно. Туда заливают бог знает что и через Сеть продают, — отметил эксперт.

В беседе с изданием он подчеркнул, что с торговлей алкоголем сегодня справляются уже существующие супермаркеты, которые «знают, умеют и любят все доставлять и проверять».

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что показатели потребления алкоголя всегда коррелировали со смертностью от рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Поэтому разрешение на интернет-торговлю алкоголем спровоцирует увеличение объемов его потребления и, как следствие, ухудшение здоровья нации.