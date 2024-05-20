YouTube начал идти навстречу российским ведомствам Депутат Свинцов: YouTube испугался блокировки в РФ и стал исполнять законы

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YouTube начал идти навстречу российским властям и исполнять требования законодательства страны, об этом в беседе с URA.RU заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он добавил, что в обход запретам США направились и другие западные сервисы, они пытаются вернуться на российский рынок.

Потихонечку YouTube начинает сотрудничать с российской властью и постепенно будет выполнять требования законодательства РФ. Вполне возможно, чтобы не допустить блокировки, так как сейчас активно создаются российские аналоги YouTube. Мы надеемся, что видеохостинг продолжит так действовать. Будет работать с Россией наравне с местными сервисами, — сказал Свинцов.

Ранее председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что сервис YouTube не будет блокироваться на территории России до тех пор, пока не появится его полноценный аналог. По его словам, которые приводит «Интерфакс», без адекватной замены сервису заложниками его блокировки станут пользователи.

Он пояснил, что блокировка любого мессенджера, например WhatsApp, не создаст серьезных проблем для пользователей, поскольку существует множество аналогов. С YouTube дело обстоит иначе. Депутат выразил надежду, что замена сервису будет создана.

Ранее прокуратура Владимирской области подала иск в Ленинский районный суд с требованием ограничить доступ к YouTube. Согласно данным картотеки инстанции, прокурор запросил ограничить доступ к нескольким доменам, в том числе к основному домену видеохостинга. При этом в прокуратуре региона заявили, что иск предполагает блокировку не всего видеохостинга, а лишь отдельной размещенной на нем информации.