В Госдуме оценили призывы Финляндии к ударам по России Депутат Чепа: риторика Финляндии приняла агрессивный характер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Чепа

Риторика руководства Финляндии приняла крайне агрессивный характер, что не может не волновать Россию, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, передает Lenta.ru. Он также подчеркнул, что страна не оставит без внимания призыв к нанесению ударов по территории России.

Мы вынуждены констатировать, что в последнее время риторика финского руководства приняла крайне агрессивный характер, что, естественно, нас сильно смущает и волнует. И, естественно, мы не станем оставлять это без внимания, — заявил Чепа.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что Вооруженные силы Украины могут использовать оружие, предоставленное Хельсинки, чтобы наносить удары по территории России. Он добавил, что Устав ООН позволяет Украине поражать российские цели. Также, по его словам, ограничения на применение оружия установили в основном страны, которые предоставили Киеву системы вооружения большой дальности.

Министр также призвал Германию и других союзников Украины нарастить объемы помощи. Так, от ФРГ Хакканен потребовал передать Киеву ракетные системы большой дальности, если Берлин «хочет помочь Украине победить». Кроме того, член парламента Финляндии Юкка Копра выразил мнение, что ВСУ «должны» задействовать финское оружие, чтобы атаковать военные объекты России.