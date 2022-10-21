В Госдуме оценили предложение продлить срочную службу Депутат Госдумы Нечаев раскритиковал предложение сенатора продлить срочную службу

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Депутат Госдумы Алексей Нечаев раскритиковал предложение сенатора Владимира Джабарова вернуть двухлетний срок службы в армии, сообщает URA.RU. По мнению депутата, эта мера может вызвать панику и очередную волну бегства за границу мужчин, причем, вместе с семьями.

Что дальше? Несовершеннолетние, потом старики? Без этого никак? Вы знаете больше, чем президент? Если так, расскажите нам об этом на следующем заседании Госдумы. Послушаем, — возмутился Нечаев.

По его словам, из России уже уехало 600-700 тысяч мужчин, а прочитав такие новости, за границу отправятся оставшиеся. Депутат добавил, что люди и без этого напряжены.

Как ваши предложения изменят расклад сил в спецоперации? — резюмировал Нечаев.

Джабаров накануне предложил коллегам подумать о возвращении к двухлетней службе в армии России. По словам российского сенатора, данное нововведение поможет нарастить численность Вооруженных сил России и подготовить профессиональных бойцов.

Владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин ранее предложил членам КПРФ, ЛДПР, а также партии «Родина» не просто делать заявления, а «взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки». Он назвал парламентариев «говорунами» и предложил им возглавить подразделения наподобие ЧВК Вагнера.