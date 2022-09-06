В Госдуме оценили информацию о массовой мобилизации в России Депутат ГД Швыткин: массовая мобилизация в России не предполагается

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

На сегодняшний день массовая мобилизация в России в связи с проведением специальной военной операции на Украине не предполагается, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Радио 1» он напомнил, что ВСУ проводят уже пятую мобилизацию, но ВС РФ в этом не нуждаются, потому что сил и средств для достижения целей достаточно.

Можно заметить, что Вооружённые силы Украины проводят уже пятую мобилизацию, при этом мы её не проводим. Хочу отметить, что сил и средств в Вооружённых силах России и добровольческих подразделениях, которые защищающих нашу Родину и Донбасс, достаточно. Мобилизация не предполагается, — отметил парламентарий.

Швыткин подчеркнул, что штатная численность войск России с учётом проведения спецоперации предусмотрена, исходя из возможностей и необходимости. Кроме того, укомплектованность вооружениями и военной техникой тоже достаточна для выполнения задач, которые были поставлены верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Поэтому мобилизация не планируется, подчеркнул депутат.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что на пленарной сессии с президентом России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не будет затронута тема мобилизации. Он удивился вопросу о том, не будет ли объявлено на сессии ВЭФ о мобилизации, так как «никто об этом нигде не говорит».