В Госдуме оценили потери Европы от запрета въезда россиянам Володин: Европа потеряет €21 млрд из-за запрета на въезд россиянам

Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Европейские страны потеряют €21 млрд в случае введения запрета на въезд туристам из России, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Европа лишится этих средств по «собственной дурости», а россиянам и без ЕС есть, где отдохнуть.

Он отметил, что «истерика» с предложениями запретить въезд в ЕС россиянам продолжается. При этом спикер ГД подчеркнул, что инициативы исходят от стран, которые утратили суверенитет — балтийских республик, Польши, Украины и ряда других.

По самым скромным оценкам, Европа потеряет €21 млрд из-за ограничений на въезд нашим гражданам. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя, — заявил Володин.

Он добавил, что 80% населения Земли не поддерживает санкции в отношении РФ, поэтому россиянам «есть к кому поехать в гости». К тому же на территории России есть множество прекрасных мест и лучше развивать собственную инфраструктуру, создавая условия для отдыха.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал призывы Прибалтики и Польши запретить россиянам въезд в ЕС «угрозами карликов». По его мнению, «большая» Европа их не поддержит. Подавляющее большинство стран сообщества не хочет отказываться от российских туристов.