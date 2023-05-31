В Госдуме оценили последствия закрытия ФРГ российских консульств Депутат Журова исключила прекращение дипотношений между РФ и ФРГ после закрытия консульств

Фото: duma.gov.ru

Закрытие консульств РФ в Германии и генеральных консульств ФРГ в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске усложнит получение гражданами виз, но полной остановки оформления виз не произойдет, полагает первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru депутат также предположила, что полного прекращения дипломатических отношений между странами в ближайшей перспективе не ожидается.

Ранее в МИД ФРГ сообщили о закрытии в стране четырех из пяти консульств России в ответ на действия Москвы по ограничению числа сотрудников немецких диппредставительств. Кроме того, Германия намерена закрыть свои генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Они же сократили наших сначала дипломатов в Германии. Соответственно, мы в ответ сократили их. Это был обмен. Теперь «мы вам в ответ сокращаем консульства», и из-за этого люди визы получать будут крайне тяжело. За счет того, что сотрудников будет мало, это приведет к тому, что это будет занимать больше времени, — высказала мнение Журова.

При этом, по ее словам, полного прекращения дипломатических отношений между РФ и ФРГ в ближайшей перспективе не ожидается, так как для этого нужны очень веские причины.

Ранее стало известно, что визовый центр генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге прекратит работу в четверг, 1 июня.